В воскресенье, 24 августа, наша страна будет праздновать свой 34-й День Независимости. По этому случаю 24 Канал решил вспомнить, какие клубы становились чемпионами Украины в течение этого времени, а также посчитать количество серебряных и бронзовых призеров.

Кто выигрывал УПЛ за всю историю?

Первый розыгрыш национального чемпионата во времена независимости состоялся в 1992 году. Его формат отличался от современного.

В нем были две группы, победители которых разыгрывали между собой исторический титул. Первым чемпионом стала симферопольская Таврия, которая в финале неожиданно одолела киевское Динамо.

Судьбу встречи на стадионе "Украина" во Львове решил единственный гол. Его автором стал капитан крымской команды Сергей Шевченко.



Таврия стала первым чемпионом Украины / Фото УПЛ

После этого же наступила гегемония киевского Динамо и донецкого Шахтера. Исключительно эти два клуба выигрывали следующие чемпионаты.

Сейчас рекордсменом по количеству чемпионств являются "бело-синие". Они 17 раз триумфовали в элитном украинском дивизионе, а "горняки" – 15.

Сколько клубов завоевывали "серебро" и "бронзу"?

А вот команд, которые занимали вторые или третьи места в чемпионате Украины было гораздо больше. Кроме двух гегемонов вице-чемпионами также становились Днепр, Металлист, Черноморец, Днепр-1 и Александрия.

На третьем месте в разное время финишировали сразу 11 клубов. Лидером является Днепр, который становился бронзовым призером аж семь раз.

Все обладатели "бронзы" элитного украинского дивизиона: Динамо, Шахтер, Днепр, Металлист, Черноморец, Заря, Металлург Донецк, Кривбасс, Ворскла, Карпаты, Александрия.

К слову. Нынешний сезон УПЛ является 35-м в истории. Сейчас лидером в турнирной таблице является киевское Динамо, которое одержало все победы в трех стартовых турах.

Напомним, что следующие поединки Украинской Премьер-лиги состоятся 29 августа. Программу четвертого тура откроет встреча Полтава – Заря.