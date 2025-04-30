Країна-агресор перетворила 9 травня на пропагандистську клоунаду. Шабаш з ознаками побєдобєсія відбувся під час матчу Кубка Росії з футболу.

29 квітня у Москві відбувся півфінал Кубка Росії, в якому зустрічалися місцеві команди Спартак та Динамо. Проте футболу у цьому поєдинку було зовсім мало, пише 24 Канал.

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Акція "Безсмертний полк" на матчі в Москві

Культ побєдобєсія повністю замінив спортивний компонент. На футбольне поле гравці обох команд, в тому числі легіонери, вийшли з портретами радянських учасників Другої світової війни. Цю пропагандистську акцію під назвою "Безсмертний полк" росіяни проводять на 9 травня.

У перерві між таймами глядачів годували гречкою з "польової кухні" люди в камуфляжній формі. На стадіоні фанатів Спартака та Динамо розважала актриса Єкатєріна Гусєва, відома участю в серіалі "Бригада". Вона співала пісню "Нам нужна одна побєда" із фільму "Білоруський вокзал" (1971 року).

Особливо крінжово виглядала фанатська трибуна. Там різношерстні вболівальники Спартака наспівували "Катюшу". У цей час слова пісні транслювалися на табло стадіону. Тож самого футболу на цьому матчі було мало.

Пропагандистська акція на футбольному матчі / фото з російських ЗМІ

Повідомляється, що влада Росії проведе подібні пропагандистські акції на всіх матчах Кубка та чемпіонату до 9 травня. Тож футбольним організаціям УЄФА та ФІФА варто добре подумати, перш ніж допускати представників країни-агресорки до міжнародних турнірів.