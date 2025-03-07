Аль Наср – Аль-Шабаб 2:2

Голи: Ях'я, 45+2, Роналду, 45+7 – Хамдалла, 44 (П), Al Swhirekh, 67

Аль-Наср у минулому турі несподівано поступився Аль-Орубі. Тому "Лицарів Неджда" влаштовувала лише перемога у столичному дербі, аби продовжити боротись за найвищі місця у чемпіонаті, повідомляє 24 канал.

Бойова нічия

Аль-Наср у першому таймі домінував над Аль-Шабабом. Однак саме Аль-Шабаб зміг заробити пенальті, який реалізував Хамдалла та вийти вперед наприкінці першого тайму. Перевага гостей трималась недовго.

У компенсовані арбітром хвилини "Лицарі Неджда" змогли не тільки відігратись, а й вийшли вперед. Спочатку голом відзначився Айман Я'хя, а потім Кріштіану Роналду вдруге вразив ворота Аль-Шабаба, які захищає Георгій Бущан.

На початку другого тайму Аль-Наср залишився у меншості. Головний рефері вилучив Мохаммеда аль-Фатіла. На 67-й хвилині матчу Аль-Шабаб зміг зрівняти рахунок – 2:2.

Більше голів команди не забивали, попри чимало створених небезпечних моментів. У підсумку Аль-Наср та Аль-Шабаб зіграли внічию з рахунком 2:2.