Незабитий пенальті та ефектний сейф: Бущан здобув першу перемогу в Саудівській Аравії

Український голкіпер Аль-Шабаб Георгій Бущан провів другий поєдинок за свою нову команду. Вихованець Динамо не зберіг ворота "сухими", але допоміг "білим левам" здобути перемогу.

Аль-Шабаб – Аль-Халідж – 5:1

Голи: Хоедт, 25, 90+3, Хамдалла 63, 77, 89 – Аль-Салем, 45

У 19-му турі Про-ліги Саудівської Аравії Аль-Шабабом приймав на власному полі Аль-Халідж. Поєдинок відбувся на стадіоні "Кінг Фахд Стедіум" у Ріяді, пише 24 Канал.

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Як зіграв Бущан у другому матчі за Аль-Шабаб

У стартовому складі господарів вдруге поспіль вийшов Георгій Бущан. Попри поразку у дебютному поєдинку, Фатіх Терім продовжує довіряти українцю.

"Білі леви" здобули переконливу перемогу з рахунком 5:1. Хет-триком відзначився Хамдалла, а дубль на свій рахунок записав Хоедт.

Бущан теж може віднести матч до свого активу. На 40-й хвилині футболіст Аль-Халіджа не реалізував пенальті, пробивши повз ворота.

Кілька разів Георгій рятував ворота ефектними сейвами. Статистичний портал SofaScored високо оцінив дії українського голкіпера. Бущан отримав оцінку – 8,5 бала. Це третя найкраща оцінка у матчі.

Відео моментів за участю Бущана

Нагадаємо, що Георгій Бущан став гравцем Аль-Шабаб 29 січня 2025 року. Динамо отримало 3 мільйони євро за свого основного голкіпера.