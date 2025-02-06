Аль-Шабаб – Аль-Халидж – 5:1

Голы: Хоэдт, 25, 90+3, Хамдалла 63, 77, 89 – Аль-Салем, 45

В 19-м туре Про-лиги Саудовской Аравии Аль-Шабабом принимал на своем поле Аль-Халидж. Поединок состоялся на стадионе "Кинг Фахд Стэдиум" в Рияде, пишет 24 Канал.

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Как сыграл Бущан во втором матче за Аль-Шабаб

В стартовом составе хозяев второй раз подряд вышел Георгий Бущан. Несмотря на поражение в дебютном поединке, Фатих Терим продолжает доверять украинцу.

"Белые львы" одержали убедительную победу со счетом 5:1. Хет-триком отметился Хамдалла, а дубль на свой счет записал Хоэдт.

Бущан тоже может отнести матч в свой актив. На 40-й минуте футболист Аль-Халиджа не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

Несколько раз Георгий спасал ворота эффектными сейвами. Статистический портал SofaScored высоко оценил действия украинского голкипера. Бущан получил оценку – 8,5 балла. Это третья лучшая оценка в матче.

Видео моментов с участием Бущана

Напомним, что Георгий Бущан стал игроком Аль-Шабаба 29 января 2025 года. Динамо получило 3 миллиона евро за своего основного голкипера.