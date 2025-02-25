Бущан видав неймовірний матч в Саудівській Аравії: сейви українця принесли Аль-Шабабу перемогу

Ексворотар Динамо поки не може оформити кліншит в Про Лізі. Втім його феєрія допомогла Аль-Шабабу здобути другу перемогу цього року.

Цими днями в Саудівській Аравії тривають матчі місцевої Про Ліги сезону 2024-2025. Увагу українських фанів привернула гра між Аль-Шабабом та Аль-Раедом, повідомляє 24 Канал.

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Бущан на висоті

За перших виступає кіпер збірної України Георгій Бущан, який в січні перебрався з Динамо за 3 мільйони євро. До звітного матчу українець пропускав у кожній грі, а його команда виграла лише один з чотирьох поєдинків.

Матч проти Аль-Раеда дався Бущану краще. Георгій все одно пропустив, для нього це вже десятий пропущений м'яч у п'яти іграх. Але при цьому українець здійснив аж шість сейвів.

Загалом за всі ігри в Саудівській Аравії їх кількість сягнули 23-х. Це дозволило Аль-Шабабу втримати перемогу на полі Аль-Раеда. Дублем за гостей відзначився аргентинець Гуанка.

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Портал Fotmob оцінив гру Бущана у 7,6, що є четвертою найкращою оцінкою матчу. Перемога дозволила Аль-Шабабу закріпитися на шостому місці. Відстань від зони виходу в азійську Лігу чемпіонів становить 11 очок.