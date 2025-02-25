На днях в Саудовской Аравии продолжаются матчи местной Про Лиги сезона 2024-2025. Внимание украинских фанов привлекла игра между Аль-Шабабом и Аль-Раэдом, сообщает 24 Канал.

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Бущан на высоте

За первых выступает кипер сборной Украины Георгий Бущан, который в январе перебрался из Динамо за 3 миллиона евро. До отчетного матча украинец пропускал в каждой игре, а его команда выиграла лишь один из четырех поединков.

Матч против Аль-Раэда дался Бущану лучше. Георгий все равно пропустил, для него это уже десятый пропущенный мяч в пяти играх. Но при этом украинец совершил аж шесть сейвов.

Всего за все игры в Саудовской Аравии их количество достигли 23-х. Это позволило Аль-Шабабу удержать победу на поле Аль-Раэда. Дублем за гостей отметился аргентинец Гуанка.

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Портал Fotmob оценил игру Бущана в 7,6, что является четвертой лучшей оценкой матча. Победа позволила Аль-Шабабу закрепиться на шестом месте. Расстояние от зоны выхода в азиатскую Лигу чемпионов составляет 11 очков.