Госпіталізували у критичному стані: на 19-річного футболіста напали з ножем

У Данії стався кривавий напад на молодого гвінейського футболіста. 19-річний гравець Мідтьюланда опинився на межі життя і смерті після ножового нападу.

Інцидент сколихнув футбольну спільноту Європи. Юний талант Аламара Джабі отримав серйозні поранення та переніс кілька операцій, повідомляє пресслужба клубу.

Що відомо про інцидент?

Трагедія сталася у місті Гернінг, де базується клуб Мідтьюланд. Близько 3:30 ночі невідомий зловмисник напав на 19-річного півзахисника Аламара Джабі та завдав йому ножових поранень.

Футболіст отримав травми, які становили пряму загрозу життю. Його терміново госпіталізували у критичному стані.

Боротьба за життя футболіста

Медики провели щонайменше дві операції, а певний час гравець перебував у штучній комі.

Згодом з’явилися обнадійливі новини: футболіст прийшов до тями, а його стан стабілізувався. У клубі повідомили, що продовжують підтримувати гравця та його родину, а також співпрацюють із поліцією, яка розслідує напад.

За підозрою в нападі на юнака розшукується 20-річний чоловік.

Аламара Джабі в поточному сезоні відіграв 1 матч за основну команду Мідтьюланда. Раніше за данський клуб виступав українець Артем Довбик.