Госпіталізували у критичному стані: на 19-річного футболіста напали з ножем
- 19-річний гвінейський футболіст Аламара Джабі був поранений ножем у місті Гернінг, Данія, і перебував у критичному стані після кількох операцій.
- Поліція розслідує напад, за підозрою розшукується 20-річний чоловік, а стан Джабі стабілізувався після того, як він прийшов до тями.
У Данії стався кривавий напад на молодого гвінейського футболіста. 19-річний гравець Мідтьюланда опинився на межі життя і смерті після ножового нападу.
Інцидент сколихнув футбольну спільноту Європи. Юний талант Аламара Джабі отримав серйозні поранення та переніс кілька операцій, повідомляє пресслужба клубу.
Що відомо про інцидент?
Трагедія сталася у місті Гернінг, де базується клуб Мідтьюланд. Близько 3:30 ночі невідомий зловмисник напав на 19-річного півзахисника Аламара Джабі та завдав йому ножових поранень.
Футболіст отримав травми, які становили пряму загрозу життю. Його терміново госпіталізували у критичному стані.
Боротьба за життя футболіста
Медики провели щонайменше дві операції, а певний час гравець перебував у штучній комі.
Згодом з’явилися обнадійливі новини: футболіст прийшов до тями, а його стан стабілізувався. У клубі повідомили, що продовжують підтримувати гравця та його родину, а також співпрацюють із поліцією, яка розслідує напад.
За підозрою в нападі на юнака розшукується 20-річний чоловік.
Аламара Джабі в поточному сезоні відіграв 1 матч за основну команду Мідтьюланда. Раніше за данський клуб виступав українець Артем Довбик.