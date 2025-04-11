Колишній гравець Шахтаря оформив хет-трик: відео перфомансу бразильця

У п'ятницю, 11 квітня, відбулись матчі другого туру Кубка Лібертадорес. В одному з них бразильський Інтернасьонал приймав вдома колумбійський Атлетіко Насьонал.

Матч завершився перемогою "червоних" з рахунком 3:0. Героєм гри став колишній гравець Шахтаря Алан Патрік, який оформив хет-трик, повідомляє 24 канал.

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Патрік запалив у матчі

33-річний півзахисник оформив хет-трик за один тайм. Алан Патрік відкрив лік голам у другій половині гри проти Атлетіко Насьонала.

Ексгравець Шахтаря відзначився першими двома забитими м'ячами, реалізувавши пенальті. Третій гол Алан Патрік забив ударом в один дотик після чудової комбінації.

Відеоогляд матчу Інтернасьонал – Атлетіко Насьонал:

Нагадаємо, що за Шахтар Алан Патрік зіграв 178 матчах в офіційних турнірах. На рахунку бразильського півзахисника 26 забитих м'ячів та 35 гольових передач у складі "гірників".