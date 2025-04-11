Матч завершился победой "красных" со счетом 3:0. Героем игры стал бывший игрок Шахтера Алан Патрик, который оформил хет-трик, сообщает 24 канал.

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Патрик зажег в матче

33-летний полузащитник оформил хет-трик за один тайм. Алан Патрик открыл счет голам во второй половине игры против Атлетико Насьонала.

Экс-игрок Шахтера отметился первыми двумя забитыми мячами, реализовав пенальти. Третий гол Алан Патрик забил ударом в одно касание после великолепной комбинации.

Видеообзор матча Интернасьонал – Атлетико Насьонал:

Напомним, что за Шахтер Алан Патрик сыграл 178 матчах в официальных турнирах. На счету бразильского полузащитника 26 забитых мячей и 35 голевых передач в составе "горняков".