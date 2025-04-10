21-летний перуанский футболист Элар Гонсалес Альтамирано выступал за команду Реал Титан. В Кубке Перу его команда встречалась с Дефенсор Нуэва Кахамарка, пишет 24 Канал со ссылкой на Infobae.

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Футболист умер от разрыва артерии

На 70-й минуте встречи Альтамирано пытался забить гол, но столкнулся с голкипером. В результате удара молодой футболист упал на газон и потерял сознание.

Товарищи по команде сразу позвали медицинский персонал. Футболиста срочно отвезли в больницу города Мойобамба. К сожалению, несмотря на медицинскую помощь, через два дня Альтамирано умер.

Видео столкновения перуанского футболиста

Брат умершего футболиста сообщил причину смерти. По его словам, Альтамирано умер от разрыва артерии головного мозга, который произошел из-за сильного удара во время столкновения.

"С самого раннего возраста он мечтал стать великим футболистом. Он всегда говорил, что должен достичь больших целей, он хотел стать профессионалом. Горько терять сына, но я знаю, что он на небесах и будет сиять для нас оттуда. Команда продолжит играть в память о нем", – рассказал убитый горем отец футболиста.

Федерация футбола Перу выразила соболезнования родным и близким умершего игрока. Похороны Хелара Гонсалеса Альтамирано состоятся в пятницу, 11 апреля.