Во вторник, 8 апреля, ушел из жизни бывший вратарь сборной Бразилии Манга Аилтон Корреа Арруда, больше известный как Манга. Участнику чемпионата мира-1966 было 87 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ботафого.

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Был иконой Ботафого и играл вместе с Пеле

Аилтон Корреа Арруда родился 26 апреля 1937 года в бразильском городе Ресифи. Его три брата тоже стали футболистами.

В детском возрасте парень переболел оспой. Эта болезнь оставила следы на его лице. Аилтон начал свою карьеру в молодежной команде Спорт Ресифи.

На тренировку команды собиралось немало зевак. У футбольного поля, где занимались игроки, росло манговое дерево. Однажды один из зрителей попросил голкипера принести один из плодов. После этого за вратарем закрепилось прозвище Манга.

Талантливый голкипер большую часть карьеры отдал Ботафого. За легендарный клуб Манга сыграл 442 матча, в которых пропустил 394 мяча. Из-за травм голкипер имел кривые пальцы, а потому вынужден был играть без вратарских перчаток. Однако это не сказывалось на его мастерстве.

Манга стал иконой Ботафого / фото из инстаграма клуба

В 1966 году Манга в составе сборной Бразилии играл на чемпионате мира в Англии. Его партнером по команде был легендарный Пеле. На счету Манги 13 матчей за "селесао".

Во время игровой карьеры Манга выступал за уругвайский Насьонал, бразильские клубы Интернасьонал, Операрио, Куритибу, Гремио. Последней командой голкипера была эквадорская Барселона Гуайякиль. В возрасте 44 лет Манга завершил карьеру.

В последние годы жизни Манга страдал от почечной недостаточности, острой анемии и передвигался на инвалидной коляске.

В честь Манги в Бразилии отмечают День вратаря. Избранной датой стал день рождения одного из лучших вратарей Южной Америки XX века, 26 апреля.