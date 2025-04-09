У вівторок, 8 квітня, пішов із життя колишній воротар збірної Бразилії Манга Аїлтон Корреа Арруда, більше відомий як Манга. Учаснику чемпіонату світу-1966 було 87 років, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Ботафого.

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Був іконою Ботафого та грав разом з Пеле

Аїлтон Корреа Арруда народився 26 квітня 1937 року у бразильському місті Ресіфі. Його три брати теж стали футболістами.

У дитячому віці хлопець перехворів на віспу. Ця хвороба залишила сліди на його обличчі. Аїлтон розпочав свою кар'єру в молодіжній команді Спорт Ресіфі.

На тренування команди збиралося чимало роззяв. Біля футбольного поля, де займалися гравці, росло мангове дерево. Одного разу один з глядачів попросив голкіпера принести один з плодів. Після цього за воротарем закріпилося прізвисько Манга.

Талановитий голкіпер більшу частину кар'єру віддав Ботафого. За легендарний клуб Манга зіграв 442 матчі, у яких пропустив 394 м'ячі. Через травми голкіпер мав криві пальці, а тому змушений був грати без воротарських рукавичок. Проте це не позначалося на його майстерності.

Манга став іконою Ботафого / фото з інстаграму клубу

У 1966 році Манга у складі збірної Бразилії грав на чемпіонаті світу в Англії. Його партнером по команді був легендарний Пеле. На рахунку Манги 13 матчів за "селесао".

Під час ігрової кар'єри Манга виступав за уругвайський Насьонал, бразильські клуби Інтернасьонал, Операріо, Курітібу, Греміо. Останньою командою голкіпера була еквадорська Барселона Гуайякіль. У віці 44 років Манга завершив кар'єру.

В останні роки життя Манга страждав від ниркової недостатності, гострої анемії та пересувався на інвалідному візку.

На честь Манги в Бразилії відзначають День воротаря. Вибраною датою став день народження одного з найкращих голкіперів Південної Америки XX століття, 26 квітня.