Воротар установив унікальне досягнення, яке нікому не підкорювалося в НХЛ: історичне відео

У суботу, 18 січня, відбулися матчі чергового туру регулярного чемпіонату НХЛ. В одному з них Баффало Сейбрз вдома приймав Піттсбург Пінгвінз.

Гості здобули впевнену перемогу з рахунком 5:2. Цей поєдинок став особливим для їх воротаря Алекса Недельковича, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу НХЛ.

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Увійшов в історію

Він встановив унікальне досягнення, яке раніше не підкорювалося жодному голкіперу в НХЛ. Американець забив гол і віддав асист в одному матчі.

Спочатку Неделькович записав собі в актив результативну передачу, яку у другому періоді реалізував Коді Гласс. Наприкінці ж зустрічі 29-річний голкіпер вразив порожні ворота суперника, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Дивіться відеоогляд матчу Баффало Сейбрз – Піттсбург Пінгвінз

До слова. Алекс Неделькович також відбив 40 із 42 кидків суперника. Він був визнаний найкращим гравцем матчу.

Зазначимо, що 29-річний американець став лише 16-м воротарем в історії НХЛ, який відзначився закинутою шайбою. Він виступає за Піттсбург з 2023 року.