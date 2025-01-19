Гости одержали уверенную победу со счетом 5:2. Этот поединок стал особенным для их вратаря Алекса Недельковича, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

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Вошел в историю

Он установил уникальное достижение, которое ранее не покорялось ни одному голкиперу в НХЛ. Американец забил гол и отдал ассист в одном матче.

Сначала Неделькович записал себе в актив результативную передачу, которую во втором периоде реализовал Коди Гласс. В конце же встречи 29-летний голкипер поразил пустые ворота соперника, установив окончательный счет встречи.

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К слову. Алекс Неделькович также отразил 40 из 42 бросков соперника. Он был признан лучшим игроком матча.

Отметим, что 29-летний американец стал лишь 16-м вратарем в истории НХЛ, который отметился заброшенной шайбой. Он выступает за Питтсбург с 2023 года.