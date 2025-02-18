Колишній гравець Динамо отримав повістку в армію: що відомо

Колишній захисник Динамо Александар Драговіч отримав повістку на проходження військової служби. Ексгравець "біло-синіх" приєднається до лав Збройних Сил Австрії.

14 років тому Александар Драгович вимушено перервав службу в армії через кар'єру футболіста. Проте зараз захисник вирішив повернутись у військо, повідомляє 24 канал із посиланням на Kleinezeitung.

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Драгович в армії

Александар Драгович наразі виступає за віденську Аустрію. Тому захисник вирушить у спортивний цент в столиці Австрії, де проходитиме військову службу.

Драгович пройде пришвидшений курс базової військової підготовки терміном на два місяці. Також Александар матиме змогу тренуватись у своїй поточній команді.

Цікаво. Александар Драгович виступав у Динамо з 2013 по 2016 рік. За цей час австрійський захисник двічі ставав чемпіоном України, а також двічі тріумфував у Кубку країни.

У поточному сезоні Александар Драгович зіграв у 19 матчах за Аустрію у всіх турнірах. Результативними діями австрійський захисник не відзначався.