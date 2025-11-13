Що у нього в голові: тенісист російського походження зненацька засунув ракетку до рота

У ці дні в італійському Турині триває Підсумковий турнір ATP з тенісу серед чоловіків. Одним із учасників змагання є Александер Звєрєв, який представляє Німеччину.

Третя ракетка світу потрапив у курйозну ситуацію під час матчу другого туру групової стадії. Німець змагався проти лідера рейтингу ATP Янніка Зіннера, повідомляє 24 Канал.

Що вчинив Звєрєв?

Італієць здобув перемогу у двох сетах (6:4, 6:3). Під час другого сету Александер почав розуміти, що шансів вирвати перемогу у нього майже немає.

Через це Звєрєв почав постійно дратуватися. А під час п'ятого гейму після програшу подачу німець взагалі приголомшив публіку, засунувши собі ракетку до рота.

Звєрєв засунув ракетку до рота: дивитися відео

Ба більше, після програшу першого сету німець комусь дуже палко та емоційно почав висловлювати претензії. Тим не менш, від програшу він нікуди не дівся.

Звєрєв постійно нервував під час матчу із Зіннером: дивитися відео

Зазначимо, що у першому турі Александер тріумфував у бою проти Бена Шелтона і зберігає шанси на вихід у півфінал. Для цього в останньому турі Звєрєву треба обіграти Фелікса Оже Альяссіма (Канада).

Що відомо про Александера Звєрєва?