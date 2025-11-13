Что у него в голове: теннисист российского происхождения неожиданно засунул ракетку в рот

В эти дни в итальянском Турине проходит Итоговый турнир ATP по теннису среди мужчин. Одним из участников соревнования является Александр Зверев, представляющий Германию.

Третья ракетка мира попал в курьезную ситуацию во время матча второго тура групповой стадии. Немец соревновался против лидера рейтинга ATP Янника Зиннера, сообщает 24 Канал.

По теме Не захотела быть "нейтральной": российская теннисистка сменила гражданство

Что сделал Зверев?

Итальянец одержал победу в двух сетах (6:4, 6:3). Во время второго сета Александер начал понимать, что шансов вырвать победу у него почти нет.

Из-за этого Зверев начал постоянно раздражаться. А во время пятого гейма после проигрыша подачи немец вообще ошеломил публику, засунув себе ракетку в рот.

Зверев засунул ракетку в рот: смотреть видео

Более того, после проигрыша первого сета немец кому-то очень горячо и эмоционально начал высказывать претензии. Тем не менее, от проигрыша он никуда не делся.

Зверев постоянно нервничал во время матча с Зиннером: смотреть видео

Отметим, что в первом туре Александер торжествовал в бою против Бена Шелтона и сохраняет шансы на выход в полуфинал. Для этого в последнем туре Звереву надо обыграть Феликса Оже Альяссима (Канада).

Что известно об Александре Звереве?