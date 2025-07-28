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Sport News 24 Інші види спорту Українська фехтувальниця проігнорувала росіянку на подіумі чемпіонату світу
28 липня, 15:28
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Українська фехтувальниця проігнорувала росіянку на подіумі чемпіонату світу

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Українська фехтувальниця Аліна Комащук виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу в Тбілісі, відмовившись фотографуватися з росіянкою Яною Єгорян, яка здобула "золото" під нейтральним прапором.
  • Цей вчинок Комащук став третім здобутком збірної України на ЧС-2025, де раніше медалі здобули Нікіта Кошман і Влада Харькова.

Українська фехтувальниця Аліна Комащук виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу у Тбілісі. Вона відзначилася гідним вчинком на церемонії нагородження.

Під час церемонії нагородження Комащук відмовилася фотографуватися на подіумі разом із росіянкою. Яна Єгорян у статусі "нейтральної" здобула "золото", пише 24 Канал з посиланням на НОК України

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Гідний вчинок українки

Аліна Комащук рішуче відмовилася стати поруч із Яною Єгорян, представницею Росії, яка виступала під нейтральним прапором та здобула "золото".

Попри те, що Єгорян є чинною військовослужбовицею, а саме лейтенантом армії ЗС РФ, вона була допущена до участі Міжнародною федерацією фехтування (FIE).

Бронза Комащук стала вже третьою медаллю в активі збірної України на ЧС-2025. Раніше здобутками відзначилися Нікіта Кошман ("бронза") та Влада Харькова ("золото").

Нагадаємо, що після здобутої золотої медалі Влада Харькова відмовилася від фото з росіянином. 