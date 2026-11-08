Відмовилася від України і здобула три медалі: відома чемпіонка гучно повернулася на ЧС

Колишня українська чемпіонка світу Аліна Марущак тріумфально виступила за нову збірну. Вона здобула три срібні нагороди на світовій першості з важкої атлетики.

29-річна уродженка Хмельниччини, яка свого часу вписала своє ім'я в історію українського спорту, тепер представляє Бахрейн. На чемпіонаті світу в китайському Нінбо вона знову піднялася на п'єдестал, але цього разу вже під прапором іншої країни, повідомляє 24 Канал.

Марущак здобула три медалі для Бахрейну

На світовій першості 2026 року Аліна Марущак виступала у ваговій категорії до 86 кілограмів. Українка за походженням продемонструвала високий результат у всіх трьох дисциплінах.

У ривку спортсменка підняла 123 кілограми, у поштовху впоралася зі штангою вагою 149 кілограмів. За сумою двоборства її результат становив 272 кілограми.

У підсумку Марущак тричі стала срібною призеркою чемпіонату світу. Усі три золоті нагороди в цій категорії виборола представниця Китаю Ляо Гуйфан. Господарка турніру набрала 291 кілограм за сумою двоборства (128 + 163), встановивши світовий рекорд.

Це вже не перший успіх Марущак у складі збірної Бахрейну. Навесні 2026 року вона дебютувала за нову команду на чемпіонаті Азії, де здобула золоту та дві срібні медалі.

Як українська чемпіонка змінила спортивне громадянство

До переходу під прапор Бахрейну Марущак була однією з найуспішніших українських важкоатлеток. У 2021 році вона виграла чемпіонат Європи в Москві, а наприкінці того ж року здійснила історичне досягнення на світовій першості в Ташкенті.

У ваговій категорії до 81 кілограма спортсменка виборола всі три золоті медалі, показавши 113 кілограмів у ривку, 135 – у поштовху та 248 – за сумою двоборства. Марущак стала першою українкою, якій вдалося виграти всі три дисципліни на одному чемпіонаті світу.

Однак її кар'єру перервала допінгова історія. У квітні 2023 року важкоатлетку тимчасово відсторонили після позитивної допінг-проби. Згодом вона погодилася на дворічну дискваліфікацію, яка завершилася 12 квітня 2025 року.

Після повернення до змагань Марущак вирішила продовжити кар'єру за Бахрейн. 25 вересня 2026 року Міжнародна федерація важкої атлетики затвердила зміну її спортивного громадянства.

Чемпіонат світу з важкої атлетики у Китаї тривав упродовж двох тижнів. Раніше на турнірі українка Ольга Івженко здобула бронзову медаль у ваговій категорії до 57 кг.