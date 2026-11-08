Отказалась от Украины и завоевала три медали: известная чемпионка громко вернулась на ЧМ

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29-летняя уроженка Хмельницкой области, которая в свое время вписала свое имя в историю украинского спорта, теперь представляет Бахрейн. На чемпионате мира в китайском Нинбо она вновь поднялась на пьедестал, но на этот раз уже под флагом другой страны, сообщает 24 Канал.

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Марущак завоевала три медали для Бахрейна

На чемпионате мира 2026 года Алина Марущак выступала в весовой категории до 86 килограммов. Украинка по происхождению продемонстрировала высокий результат во всех трех дисциплинах.

В рывке спортсменка подняла 123 килограмма, в толчке справилась со штангой весом 149 килограммов. По сумме двуборья ее результат составил 272 килограмма.

В итоге Марущак трижды стала серебряной призеркой чемпионата мира. Все три золотые медали в этой категории завоевала представительница Китая Ляо Гуйфан. Хозяйка турнира набрала 291 килограмм по сумме двуборья (128 + 163), установив мировой рекорд.

Это уже не первый успех Марущак в составе сборной Бахрейна. Весной 2026 года она дебютировала за новую команду на чемпионате Азии, где завоевала золотую и две серебряные медали.

Как украинская чемпионка сменила спортивное гражданство

До перехода под флаг Бахрейна Марущак была одной из самых успешных украинских тяжелоатлеток. В 2021 году она выиграла чемпионат Европы в Москве, а в конце того же года совершила историческое достижение на чемпионате мира в Ташкенте.

В весовой категории до 81 килограмма спортсменка завоевала все три золотые медали, показав 113 килограммов в рывке, 135 – в толчке и 248 – по сумме двуборья. Марущак стала первой украинкой, которой удалось выиграть все три дисциплины на одном чемпионате мира.

Однако ее карьеру прервал допинговый скандал. В апреле 2023 года тяжелоатлетку временно отстранили после положительного результата допинг-пробы. Впоследствии она согласилась на двухлетнюю дисквалификацию, которая завершилась 12 апреля 2025 года.

После возвращения к соревнованиям Марущак решила продолжить карьеру за Бахрейн. 25 сентября 2026 года Международная федерация тяжелой атлетики утвердила смену ее спортивного гражданства.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Китае длился две недели. Ранее на турнире украинка Ольга Ивженко завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг.