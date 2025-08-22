Олександр Усик 19 липня 2025 року переміг у реванші Даніеля Дюбуа, повернувши собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Це був передостанній двобій у великій кар'єрі непереможного українця.

Попереду в Олександра Усика "прощальний танець" на профі-рингу. Колишня українська боксерка Аліна Шатернікова в інтерв'ю 24 Каналу припустила, чи буде її зірковий земляк дотичним до боксу після відходу на пенсію.

Чи буде Усик дотичним до боксу після закінчення кар'єри?

Колишня чемпіонка світу розповіла, що немає жодного боксера, який після закінчення кар'єри б повністю відійшов від боксу.

Можу точно сказати, що немає жодного боксера, який би повністю відкинув бокс зі свого життя після закінчення кар'єри. Хтось продовжує тренуватись для себе, хтось починає тренерську кар'єру, хтось стає функціонером, тому Олександр сто відсотків буде дотичний до боксу. Але вже у якому статусі і роль це буде – побачимо,

– сказала Шатернікова.

Віцепрезидент Ліги професійного боксу України поставила у приклад Володимира Кличка. За словами Шатернікової, Кличка-молодшого часто запрошують на лекції із лідерства, адже Володимир є чудовим ментором. Попри це він продовжує підтримувати свою фізичну форму та не покинув тренувань із боксу.

Довідка. За спиною Олександра Усика 24 переможні бої на профі-рингу (усі проведені), 15 із яких завершувались нокаутом від українця.

На думку ексчемпіонки, так само буде й у житті Усика. Він водночас може розвиватись в аграрному секторі, про який він неодноразово розповідав, так і не забувати приходити у боксерські зали заради тренувань.

Також Аліна Шатернікова ексклюзивно розповіла, що думає про можливий бій Усика проти 20-річного британця Мозеса Ітауми. "Нового Майка Тайсона" вже називають наступником Усика у королівській вазі.