Аліна Шатернікова в інтерв'ю 24 Каналу відреагувала на чутки про можливий бій Олександра Усика проти Мозеса Ітауми. Колишня чемпіонка світу впевнена, що команда "Нового Майка Тайсона" б ніколи не погодилась кидати у вогонь у вигляді непереможного Усика свого підопічного.

Що сказала Шатернікова про можливий бій Усик – Ітаума?

Шатернікова розповіла, що інформація про потенційний бій Усика проти Ітауми це не більше, аніж піарний вкид в інфопростір.

Не думаю, що у команді Ітауми погодяться на бій проти Усика. Якщо у тебе є діамант, то дай йому визріти, розвивай його покроково, а не кидати одразу на роздертя Усику. Це повна маячня. Якщо ви хочете, щоб ваш коментар читався, тоді обов'язково не забудьте пригадати прізвище Усика. Ваш текст нікому не буде цікавий, якщо там не буде прізвища Олександра. Тому зараз усі кому не лінь приплітають Усика, адже це гарантія, що цей коментар прочитають у світі або подивляться в інтернеті,

– сказав Шатернікова.

Нагадаємо, що 19 липня Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді реваншу на "Вемблі". Ця перемога дозволила українцю поверну собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яким він володів після першої звитяги над Тайсоном Ф'юрі. Для Олександра ця перемога стала 24-ю поспіль у професіоналах (15 – нокаутом).

Натомість Ітаума 16 серпня легко переміг 37-річного земляка Ділліана Вайта вже у першому раунді. Мозес здобув свою 13-ту звитягу на профі-рингу (11 – нокаутом). 20-річному британцю вже пророкують велике майбутнє, називають наступником Усика у хевівейті та вже дали прізвисько "Новий Майк Тайсон".

