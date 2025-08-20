Антоніо Тарвер висловився стосовно 20-річного британського боксера. Колишній чемпіон світу назвав ідеального суперника для Мозеса Ітауми, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

З ким треба побитись Ітаумі?

Антоніо Тарвер наголосив, що його вражає самодисципліна та контроль Мозеса Ітауми. Колишній чемпіон світу зазначив, що британський боксер не викидає удари марно та навмання.

Тарвер підкреслив, що розуміє, чому Мозеса порівнюють з Майком Тайсоном. Проте ніхто не дізнається, чого Ітаума насправді вартий, поки він не зустрінеться з боксером з першої десятки.

Хргович? Пахар, але надто повільний. Якщо ви хочете реально протестувати Ітауму, то йому потрібен Кабаєл. А вже після цього йому можна давати в суперники чемпіона,

– сказав Тарвер.

Відзначимо, що 20-річний Мозес Ітаума за свою професійну кар'єру провів 13 поєдинків. Британський боксер не зазнав жодної поразки – 13 перемог.

Востаннє Мозес Ітаума бився проти Ділліана Вайта в ніч з 16 на 17 серпня. "Новий Майк Тайсон" здолав досвідченого земляка достроково.