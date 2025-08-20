Антонио Тарвер высказался в отношении 20-летнего британского боксера. Бывший чемпион мира назвал идеального соперника для Мозеса Итаумы, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

С кем надо подраться Итауми?

Антонио Тарвер отметил, что его поражает самодисциплина и контроль Мозеса Итаумы. Бывший чемпион мира отметил, что британский боксер не выбрасывает удары напрасно и наугад.

Тарвер подчеркнул, что понимает, почему Мозеса сравнивают с Майком Тайсоном. Однако никто не узнает, чего Итаума на самом деле стоит, пока он не встретится с боксером из первой десятки.

Хргович? Пахарь, но слишком медленный. Если вы хотите реально протестировать Итауму, то ему нужен Кабаел. А уже после этого ему можно давать в соперники чемпиона,

– сказал Тарвер.

Отметим, что 20-летний Мозес Итаума за свою профессиональную карьеру провел 13 поединков. Британский боксер не потерпел ни одного поражения – 13 побед.

В последний раз Мозес Итаума дрался против Диллиана Уайта в ночь с 16 на 17 августа. "Новый Майк Тайсон" одолел опытного земляка досрочно.