Українська легкоатлетка вступила на службу до лав ЗСУ

Українська легкоатлетка Аліна Шух доєдналася до лав української армії. До цього вона активно допомагала ЗСУ в тилу.

Українська легкоатлетка неодноразово допомагала ЗСУ, перебуваючи в тилу. Аліна Шух повідомила про початок військової служби у своєму Instagram, пише 24 канал з посиланням на соцмережі спортсменки.

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Аліна Шух вступила в ЗСУ

За її словами, шлях до служби тривав 2,5 місяці – від звернення до територіального центру комплектування до оформлення всіх документів. Протягом цього періоду вона перенесла розрив м’яза, операцію, інфекцію та зіткнулася з відсутністю повноцінного відновлення. Водночас пройшла підготовку з дронів, розвідки, FPV, тактичної медицини, тактики та навігації.

КМБ, очікування, невизначеність, переїзд і… абсолютно нове життя. Життя, повне сенсів, щирості, емоцій і головне – людей. Справжніх. Кращих. Героїв,

– написала Аліна.

Вона зазначила, що протягом кількох років повномасштабної війни робила все можливе в тилу: керувала волонтерським центром, брала участь у міжнародних заходах, давала інтерв’ю іноземним ЗМІ, реалізовувала волонтерські ініціативи та проводила освітні заходи з фінансової грамотності для військових, ветеранів та їхніх родин.

Шух розповіла, що нині працює з іноземними військовими з 15 країн, які приїхали захищати Україну. Вона опікується англомовними бійцями, допомагаючи на всіх рівнях – від рекрутингу і підготовки до вирішення побутових питань та організації місій.

"Ніколи не відчувала себе так на своєму місці. Ніколи так багато щиро не сміялася. Ніколи не бачила, що стільки людей можуть працювати так багато, серйозно і цілеспрямовано", – зізналася спортсменка.

Вона наголосила, що кожен день на фронті для неї має особливу цінність.

Відзначимо, що Аліна Шух є чемпіонкою світу 2018 року серед юніорів у метанні списа, чемпіонкою Європи у семиборстві серед юніорів та юнаків.