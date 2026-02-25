Зламала медаль і знищила росіянку в інстаграмі: що відомо про зірку Олімпіади Алісу Лю

Американська фігуристка Аліса Лю стала тріумфаторкою Олімпійських ігор-2026, здобувши золото як у командних змаганнях, так і в одиночному прокаті. Успіх на льоду в Мілані перетворив її на справжню суперзірку.

До Олімпіади за життям спортсменки в інстаграмі стежили близько 200 тисяч людей. Тепер вона з величезним запасом – найбільш популярна фігуристка планети. 24 Канал розповідає дивовижну історію Лю, яка страшенно дратує росіян.

Як китаянка Лю опинилася у складі збірної США?

Батько Аліси Артур Лю, як зазначає Вікіпедія, став у Китаї дисидентом і боровся проти комуністичної влади, взявши участь у повстанні на площі Тянанмень у 1989 році. Йому довелося втікати до США, де він зрештою став працювати юристом у Каліфорнії.

Саме у Сполучених Штатах в Артура народилася Аліса – старша з п'яти дітей. Усі вони з'явилися на світ завдяки сурогатному материнству і донорським яйцеклітинам. У віці 5 років донька Артура почала займатися фігурним катанням, а батько, повіривши у талант Аліси, витрачав на її тренування чимало грошей.

Як США довелося захищати Лю на Олімпіаді в Пекіні?

Дебют фігуристки на Олімпіаді прийшовся на 2022 рік і Ігри в Пекіні. Перед цим китайський уряд спробував переконати Алісу і її батька змінити громадянство на китайське в межах програми з натуралізації перспективних спортсменів. Але Артур відмовився, через що родина зазнала переслідувань з боку китайських шпигунів, деякі з яких навіть прикидалися членами Олімпійського комітету США.

Зрештою Лю виступила у Пекіні у складі команди США і посіла шосте місце. Під час змагань американські спецслужби забезпечували спортсменці особливий захист на випадок підступу з боку китайців.

Як Лю виграла, а потім повернула олімпійське золото?

У Мілані та Кортіні на своїй другій Олімпіаді Аліса вже була недосяжною для суперниць. Спершу вона виграла командні змагання зі збірною США, а згодом залишила позаду японок у катанні одиночок.

Одну із золотих медалей, щоправда, американці довелося повернути організаторам. Справа у тому, що її нагорода виявилася з браком: в неї відірвалася стрічка, через що омріяне золото впало і трохи пом'ялося. Аліса казала, що їй подобається і так, але все ж олімпійські правила вимагали заміни нагороди, що й сталося.

Як Лю стала найпопулярнішою фігуристкою в мережі?

Незвична історія "дівчини з пробірки", яка виросла в країні свободи замість диктатури і досягла олімпійської вершини, привабила до Лю мільйони користувачів інстаграму. Зараз за її сторінкою стежать понад 5,5 мільйонів людей – тож вона з легкістю обійшла колишню власницю рекордного числа фоловерів росіянку Олександру Трусову, в якої немає навіть 2 мільйонів.