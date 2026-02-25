До Олимпиады за жизнью спортсменки в инстаграме следили около 200 тысяч человек. Теперь она с огромным запасом – наиболее популярная фигуристка планеты. 24 Канал рассказывает удивительную историю Лю, которая ужасно раздражает россиян.

Смотрите также Олимпийскую чемпионку 2026 года заставили вернуть золотую медаль

Как китаянка Лю оказалась в составе сборной США?

Отец Алисы Артур Лю, как отмечает Википедия, стал в Китае диссидентом и боролся против коммунистической власти, приняв участие в восстании на площади Тянанмэнь в 1989 году. Ему пришлось бежать в США, где он в конце концов стал работать юристом в Калифорнии.

Именно в Соединенных Штатах у Артура родилась Алиса – старшая из пяти детей. Все они появились на свет благодаря суррогатному материнству и донорским яйцеклеткам. В возрасте 5 лет дочь Артура начала заниматься фигурным катанием, а отец, поверив в талант Алисы, тратил на ее тренировки немало денег.

Как США пришлось защищать Лю на Олимпиаде в Пекине?

Дебют фигуристки на Олимпиаде пришелся на 2022 год и Игры в Пекине. Перед этим китайское правительство попыталось убедить Алису и ее отца сменить гражданство на китайское в рамках программы по натурализации перспективных спортсменов. Но Артур отказался, из-за чего семья подверглась преследованиям со стороны китайских шпионов, некоторые из которых даже притворялись членами Олимпийского комитета США.

В конце концов Лю выступила в Пекине в составе команды США и заняла шестое место. Во время соревнований американские спецслужбы обеспечивали спортсменке особую защиту на случай подвоха со стороны китайцев.

Как Лю выиграла, а потом вернула олимпийское золото?

В Милане и Кортине на своей второй Олимпиаде Алиса уже была недосягаемой для соперниц. Сначала она выиграла командные соревнования со сборной США, а затем оставила позади японок в катании одиночек.

Одну из золотых медалей, правда, американке пришлось вернуть организаторам. Дело в том, что ее награда оказалась с браком: у нее оторвалась лента, из-за чего желанное золото упало и немного помялось. Алиса говорила, что ей нравится и так, но все же олимпийские правила требовали замены награды, что и произошло.

Как Лю стала самой популярной фигуристкой в сети?

Необычная история "девушки из пробирки", которая выросла в стране свободы вместо диктатуры и достигла олимпийской вершины, привлекла к Лю миллионы пользователей инстаграма. Сейчас за ее страницей следят более 5,5 миллионов человек – поэтому она с легкостью обошла бывшую обладательницу рекордного числа фолловеров россиянку Александру Трусову, у которой нет даже 2 миллионов.