Найгарячіша спортсменка світу знялась у рекламі спідньої білизни: стильне фото чемпіонки
- Аліса Шмідт, німецька атлетка, знялась у рекламі спідньої білизни BOSS та поділилась фото в інстаграмі.
- Аліса Шмідт є багаторазовою тріумфаторкою міжнародних турнірів, змагаючись на дистанціях 200, 400 та 800 метрів.
- Інші спортсмени, які співпрацювали з BOSS, це Роберт Левандовські, Девід Бекхем, Маттео Берретіні та Тейлор Фріц.
Аліса Шмідт вважається однією з найсексуальніших спортсменок світу. Німецька атлетка приваблює чарівною красою та може похизуватись ідеальною фігурою.
Нещодавно гаряча бігунка стала моделлю всесвітньо відомого бренду одягу. Спортсменка взяла участь у зйомках спідньої білизни BOSS, чим дівчина поділилась в інстаграмі, повідомляє 24 канал.
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Розкішна Аліса Шмідт
Аліса Шмідт постала перед камерою у чорних джинсах та стильному чорному топі. Стримане вбрання гармонійно поєднується з красою чарівної німецької бігунки.
Чорний топ чудово підкреслив ідеальну фігуру гарячої білявки. А таємничий погляд спортсменки додав більшої загадковості в образ розкішної дівчини.
Аліса Шмідт не єдина спортсменка, яка співпрацює з BOSS. Раніше у рекламній фотосесії для бренду взяли участь Роберт Левандовські, Девід Бекхем, Маттео Берретіні та Тейлор Фріц.
Нагадаємо, що Аліса Шмідт є багаторазовою тріумфаторкою міжнародних турнірів у складі збірної Німеччини. Спортсменка бере участь у забігах на дистанції 200, 400 та 800 метрів.