Найгарячіша спортсменка світу знялась у рекламі спідньої білизни: стильне фото чемпіонки

Аліса Шмідт вважається однією з найсексуальніших спортсменок світу. Німецька атлетка приваблює чарівною красою та може похизуватись ідеальною фігурою.

Нещодавно гаряча бігунка стала моделлю всесвітньо відомого бренду одягу. Спортсменка взяла участь у зйомках спідньої білизни BOSS, чим дівчина поділилась в інстаграмі, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Аліса Шмідт

Аліса Шмідт постала перед камерою у чорних джинсах та стильному чорному топі. Стримане вбрання гармонійно поєднується з красою чарівної німецької бігунки.

Чорний топ чудово підкреслив ідеальну фігуру гарячої білявки. А таємничий погляд спортсменки додав більшої загадковості в образ розкішної дівчини.

Аліса Шмідт знялась у рекламі для BOSS / Фото з інстаграму спортсменки

Аліса Шмідт не єдина спортсменка, яка співпрацює з BOSS. Раніше у рекламній фотосесії для бренду взяли участь Роберт Левандовські, Девід Бекхем, Маттео Берретіні та Тейлор Фріц.

Нагадаємо, що Аліса Шмідт є багаторазовою тріумфаторкою міжнародних турнірів у складі збірної Німеччини. Спортсменка бере участь у забігах на дистанції 200, 400 та 800 метрів.