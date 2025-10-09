Колишнього футболіста Динамо та збірної України Олександра Алієва визнали винним у скоєнні правопорушення. На вирок суду відреагував ветеран Збройних сил України Олег Симороз.

Доброволець ЗСУ Олег Симороз, що втратив на війні ноги, розкритикував ексзірку Динамо Олександра Алієва. Він заявив, що колишній футболіст проходить фіктивну службу, пише 24 Канал з посиланням на допис Олега Симороза.

Що сказав ветеран ЗСУ про службу Алієва?

Відомий активіст та громадський діяч Олег Симороз розповів, що адвокат Алієва під час судового засідання наполягав врахувати пом'якшувальні обставини. Мовляв, ексфутболіст є військовослужбовцем та учасником бойових дій. Проте суд відмовився брати до уваги такі доводи.

Симороз закликав працівників ТЦК звернути увагу на Алієва, який ухиляється від мобілізації завдяки своїм зв'язкам.

"Звертаю увагу Київський міський територіальний центр комплектування, що Олександр Алієв неодноразово ухилявся від повісток Оболонського ТЦК по мобілізації, ховаючись від служби в так званих "ДФТГ", де в його обов’язки під час дії воєнного стану входить відвідування VIP-ложі стадіону "Динамо", дегустація раків, пива та кальянів, а також бухе кермування тактичним автомобілем Mersedes-Benz G-350. Дуже сподіваюсь, що цього клоуна колись призвуть на справжню військову службу і ТЦК перестане його покривати", – написав Симороз.

Окремо Симороз зупинився на військовій службі Алієва. Ветеран ЗСУ наполягає, що Алієв незаконно отримав статус учасника бойових дій.

"Олександр Алієв попри його пафосні інтерв’ю про "службу в армії" як військовослужбовець не має жодного відношення до бойової 112-ї бригади Збройних Сил України. Мені як ветерану цієї бригади бридко дивитись як цей алкаш намагається примазатись до бойової частини, при цьому солоденько ночує вдома в Києві після випитих чарок.

Реальної участі в бойових діях цей клоун також не брав, але використовуючи звʼязки в командуванні Сил територіальної оборони, за героїчну оборону свого двору на Оболоні, він отримав статус учасника бойових дій, яким тепер він користується, наприклад в суді виправдовуючи своє бухе управління автомобілем", – зауважив ветеран ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Алієв іронічно висловився про мобілізацію ексгравця Динамо Артура Рудька. Він висміяв голкіпера, який хотів втекти з України.

Що відомо про службу Алієва в ЗСУ?