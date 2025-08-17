Розділив тріумф з зіркою українського тенісу: боєць ММА став чемпіоном за 63 секунди
- Давид Аллахвердієв виграв чемпіонський титул у середній вазі на турнірі Legacy Fighting Alliance, перемігши Джона Мура за 63 секунди.
- Аллахвердієв висловив бажання битися на арені UFC, звернувшись до президента організації Дени Вайта.
У суботу, 16 серпня, Давид Аллахвердієв провів поєдинок в межах турніру Legacy Fighting Alliance у Су-Фолс, США. Український боєць ММА завоював чемпіонський титул організації у середній вазі.
Давид Аллахвердієв бився проти Джона Мура. Після перемоги над канадцем до бійця ММА піднялась його дівчина, яка є зіркою українського тенісу, аби привітати коханого, повідомляє 24 канал.
Як Аллахвердієв здолав Мура?
Давид Аллахвердієв знищив Джона Мура в очному протистоянні. Українському бійцю ММА для перемоги над канадським спортсменом вистачило 63 секунди – 1 хвилина 3 секунди.
З початку поєдинку Аллахвердієв заволодів ініціативою та засипав Мура градом ударів. Згодом Давид провів чудову двійку, яка змусила Джона розкрити свій захист, оскільки, він втратив орієнтацію.
Фінальну крапку у бою Давид Аллахвердієв поставив влучним правим боковим. Джон Мур завалився на настил октагону, а рефері зарахував дострокову перемогу українського бійця ММА.
Аллахвердієв переміг Мура: дивіться відео
З ким зустрічається боєць ММА?
Давид Аллахвердієв зустрічається з зірковою українською тенісисткою Даяною Ястремською. Після перемоги свого бойфренда дівчина з'явилась в октагоні, щоб підтримати свого коханого та привітати з тріумфом.
Ястремська виступила у ролі перекладача для Аллахвердієва. Український боєць ММА висловився про перемогу на турнірі та завоювання чемпіонського поясу у середній вазі.
Дуже довгий тернистий шлях. У мене великий досвід в аматорських боях, але я готовий зараз до більшого,
– сказав Аллахвердієв.
Даяна Ястремська також взяла інтерв'ю у свого бойфренда. Давид Аллахвердієв звернувся до президента UFC Дени Вайти з проханням організувати йому поєдинок на арені організації.
Раніше повідомляли про те, що Даяна Ястремська поділилась гарячими фото з відпочинку. Українська тенісистка вразила своїх шанувальників.