У суботу, 16 серпня, Давид Аллахвердієв провів поєдинок в межах турніру Legacy Fighting Alliance у Су-Фолс, США. Український боєць ММА завоював чемпіонський титул організації у середній вазі.

Давид Аллахвердієв бився проти Джона Мура. Після перемоги над канадцем до бійця ММА піднялась його дівчина, яка є зіркою українського тенісу, аби привітати коханого, повідомляє 24 канал.

Як Аллахвердієв здолав Мура?

Давид Аллахвердієв знищив Джона Мура в очному протистоянні. Українському бійцю ММА для перемоги над канадським спортсменом вистачило 63 секунди – 1 хвилина 3 секунди.

З початку поєдинку Аллахвердієв заволодів ініціативою та засипав Мура градом ударів. Згодом Давид провів чудову двійку, яка змусила Джона розкрити свій захист, оскільки, він втратив орієнтацію.

Фінальну крапку у бою Давид Аллахвердієв поставив влучним правим боковим. Джон Мур завалився на настил октагону, а рефері зарахував дострокову перемогу українського бійця ММА.

Аллахвердієв переміг Мура: дивіться відео

З ким зустрічається боєць ММА?

Давид Аллахвердієв зустрічається з зірковою українською тенісисткою Даяною Ястремською. Після перемоги свого бойфренда дівчина з'явилась в октагоні, щоб підтримати свого коханого та привітати з тріумфом.

Ястремьска та Аллахвердієв / Фото LFA Fighting

Ястремська виступила у ролі перекладача для Аллахвердієва. Український боєць ММА висловився про перемогу на турнірі та завоювання чемпіонського поясу у середній вазі.

Дуже довгий тернистий шлях. У мене великий досвід в аматорських боях, але я готовий зараз до більшого,

– сказав Аллахвердієв.

Даяна Ястремська також взяла інтерв'ю у свого бойфренда. Давид Аллахвердієв звернувся до президента UFC Дени Вайти з проханням організувати йому поєдинок на арені організації.

