Тріумфатор Євро-2012 оголосив про завершення кар'єри: сумне відео

У кар'єрі кожного футболіста настає час, коли фізична форма та стан здоров'я не дають можливості продовжувати грати. Тоді залишається лише одне рішення повісити бутси на цвях.

Чемпіон Європи Альваро Негредо ухвалив рішення покинути футбол. 39-річний форвард Вальядоліда в інстаграмі повідомив про завершення кар'єри, інформує 24 канал.

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Зворушливе повідомлення Негредо

Іспанський нападник опублікував зворушливе відео, де попрощався з футбольною кар'єрою. У кадрі Альваро Негредо зняв бутси та повісив їх у роздягальні, вимовивши болючу фразу.

Дякую за все, футбол,

– сказав Негредо у прощальному відео.

За свою кар'єру Альваро Негредо пограв у Реалі, Манчестер Сіті, Севільї, Альмерії, Валенсії, Мідлсбро, Бешикташі, Кадісі, Аль-Насрі. Останнім клубом 39-річного форварда став іспанський Вальядолід.

До слова. Альваро Негредо виграв з Севільєю Кубок Іспанії. Іспанський нападник двічі ставав найкращим голеадором Ла Ліги під час виступів Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

Всього Негредо зіграв у 771 матчі та забив 300 голів. Найголовніші перемоги форварда – це тріумф в АПЛ з Манчестер Сіті та звитяга зі збірною Іспанії на Євро-2012.