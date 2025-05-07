Російська зірка НХЛ Алєксандр Овєчкін продовжує демонструвати свою прихильність до кривавих диктаторів та злочинців. Нападник Вашингтон Кепіталз подарував самопризначеному президенту Білорусі Алєксандру Лукашенку іменну майку з автографом, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Презент диктатору Білорусі

Овєчкін вирішив віддячити Лукашенку за лестощі на свою адресу.

"Алєксандру Григоровичу від Ovi! Усіх благ", – написав на ігровому светрі хокеїст.

Подарунок Овєчкіна Лукашенку / фото з російських ЗМІ

Раніше Лукашенко привітав Овєчкіна з бомбардирським рекордом в НХЛ та повідомив, що пишається ним як хокейний уболівальник.

Повідомляється, що джерсі від Овєчкіна стане експонатом у Палаці Незалежності в Мінську.

Політичні погляди Овєчкіна

Нагадаємо, що 6 квітня Овєчкін закинув свою 695 шайбу за кар'єру в НХЛ та перевершив рекорд легендарного Вейна Грецкі (694). На честь цієї події у Вашингтоні вирішили оголосити 11 квітня днем російського хокеїста.

Керівництво НХЛ закриває очі на політичні вподобання Алєксандра Овєчкіна, який відомий підтримкою Владіміра Путіна. Зірковий хокеїст не засудив агресію Росії проти України. У червні 2023 року президент Росії оголосив Овєчкіну подяку "за трудові успіхи та багаторічну сумлінну роботу".