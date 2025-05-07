Фанат Путіна Овєчкін подарував Лукашенку джерсі з автографом

Любитель диктаторів Алєксандр Овєчкін ощасливив "картопляного фюрера". Російський хокеїст зробив особистий подарунок Алєксандру Лукашенку.

Російська зірка НХЛ Алєксандр Овєчкін продовжує демонструвати свою прихильність до кривавих диктаторів та злочинців. Нападник Вашингтон Кепіталз подарував самопризначеному президенту Білорусі Алєксандру Лукашенку іменну майку з автографом, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Презент диктатору Білорусі

Овєчкін вирішив віддячити Лукашенку за лестощі на свою адресу.

"Алєксандру Григоровичу від Ovi! Усіх благ", – написав на ігровому светрі хокеїст.

Подарунок Овєчкіна Лукашенку / фото з російських ЗМІ

Раніше Лукашенко привітав Овєчкіна з бомбардирським рекордом в НХЛ та повідомив, що пишається ним як хокейний уболівальник.

Повідомляється, що джерсі від Овєчкіна стане експонатом у Палаці Незалежності в Мінську.

Політичні погляди Овєчкіна

Нагадаємо, що 6 квітня Овєчкін закинув свою 695 шайбу за кар'єру в НХЛ та перевершив рекорд легендарного Вейна Грецкі (694). На честь цієї події у Вашингтоні вирішили оголосити 11 квітня днем російського хокеїста.

Керівництво НХЛ закриває очі на політичні вподобання Алєксандра Овєчкіна, який відомий підтримкою Владіміра Путіна. Зірковий хокеїст не засудив агресію Росії проти України. У червні 2023 року президент Росії оголосив Овєчкіну подяку "за трудові успіхи та багаторічну сумлінну роботу".