Олександр Усик протягом своєї феєричної кар'єри довів, що є одним з найкращих боксерів в історії. Напередодні він став першим бійцем, який здобув статус триразового абсолюта.

На професійному ринзі українець досі залишається непереможним, проте навіть він мав поразки на аматорському рівні. 24 Канал розповідає, скільки разів чинний король хевівейту залишав ринг переможеним.

Яка статистика Усика в аматорах?

За інформацією більшості авторитетних джерел Олександр Усик до переходу у профі провів 350 боїв. У них він здобув 335 перемог і зазнав 15 поразок.

Утім, перед реваншем з Даніелем Дюбуа українець зізнався, що його перший поєдинок не врахували у статистику. Це був дебют в аматорах і в ньому українець поступився, тож загальний рекорд є 335:16.

За цей час він пройшов шлях від ноунейма до олімпійського чемпіона. Вперше Олександр побився на цьому рівні у 2002 році у Криму, але досі немає підтвердженої інформації щодо суперника, який здобув ту саму перемогу над легендарним боксером.

Кому поступався Усик?

А ось перша задокументована поразка сталася 30 червня 2005 року. Тоді Усик на попередній стадії чемпіонату Європи серед юніорів програв Сергію Склярову в Таллінні.

Судді зарахували перемогу росіянина з рахунком 56:38. Саме він врешті-решт і став переможцем турніру, протягом якого також здолав майбутнього чемпіона світу Джорджа Гроувза.

До кінця року в пасиві українця була ще одна поразка. Він у матчевому протистоянні Україна – Польща поступився Лукашу Вавжику роздільним рішенням суддів 2:3.

Найгіршим за кількістю поразок для Олександра Усика став 2006 рік. У ньому він почав виступати все більше на міжнародному рівні, де також зростала й опозиція.

Всього за цей відрізок часу український боксер у шести боях залишав ринг переможеним. Він поступився Омеру Айдогану, Шону Портеру, а також по два рази – Мохамеду Хікалю та Матвію Коробову.

При цьому паралельно українець штампував пачками й перемоги. Тож у "найжахливішому" своєму році він став бронзовим призером чемпіонату Європи та чемпіоном України в середній вазі.



Усик на Євро-2006 в бою з Баду Джеком / Фото з соцмереж шведського боксера

А вже у 2007 році Олександр Усик почав виступати в напівважкій вазі. У травні на турнірі в Туреччині українець поступився шведу Бабакару Камарі з рахунком 15:17.

А друга й остання поразка за рік сталася у серпні на змаганнях у Калінінграді. Він програв з рахунком 10:12 Артуру Бетербієву, де суддівство було, м'яко кажучи, суперечливим.

До слова. Український боксер згодом довів, що є кращим бійцем. Усик після цього двічі бився з Бетербієвим уже на зовсім іншому рівні та переміг його на ЧС-2011 та Олімпіаді-2012.

Останні поразки Усика на шляху до величі

Згодом Олександр ще п'ять разів програвав у період 2008-2009 років. Він поступався Віктору Зуєву, Чжану Сяопхіну, Клементе Руссо, Осмаю Акості та Єгору Мехонцеву.

Саме поразка від росіянина стала останньою для Усика не тільки в аматорах, а й загалом у кар'єрі. Вона сталася у півфіналі чемпіонату світу в Мілані й українець переконаний, що тоді не поступився, а його насправді засудили.

Після цього Олександр Усик вже був незупинним. Він виграв, зокрема, чемпіонат світу-2011 і "золото" Олімпіади-2012, взявши реванш, як у Бетербієва, так і Руссо, якого здолав у фіналі Ігор-2012 у Лондоні.



Усик переміг Руссо у фіналі Олімпіади / Фото Getty Images

А далі був перехід у професіонали, де Олександр Усик підкорив два дивізіони й назавжди вписав своє ім'я золотими літерами в історію боксу.

Довідка. На профі-рингу Олександр Усик провів 24 поєдинки. В них він здобув усі перемоги, з яких 15 – нокаутом.

Нагадаємо, що напередодні зірковий британець Девід Хей розповів, чим його найбільше вражає український чемпіон, який уже понад 15 років не знає гіркоти поразок у ринзі.