Українець досягнув великого успіху протягом кар'єри не тільки завдяки таланту, а й величезній самовіддачі та відданості улюбленому виду спорту. Дерек Чісора розповів цікаву історію про фізичну форму чинного короля хевівейту, яка підтверджує цю тезу, повідомляє 24 Канал із посиланням MMA MAG.

Як Усик здивував Чісору?

Колишній суперник Олександра Усика поділився спогадами про підготовку українського боксера до битви з Ентоні Джошуа. Він був вражений тим, настільки витривалим є уродженець Сімферополя.

Перед своїм першим боєм з Джошуа він плавав п'ять годин поспіль! Я думав, що він жартує… поки не побачив відео з його тренування. Машина у воді та на рингу!

– заявив Чісора.

Зазначимо, що Олександр Усик бився з Дереком Чісорою у жовтні 2020 року. Він переміг одностайним рішенням суддів, після чого якраз і проводив два поспіль бої з Ентоні Джошуа.

До слова. Український боксер досі залишається непереможним на професійному рівні. Він провів 24 бої, у яких здобув усі перемоги, з яких 15 – нокаутом.

Нагадаємо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика.