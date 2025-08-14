Наразі невідомо, хто стане наступним суперником українця, проте вже низка бійців висловили бажання розділити з ним ринг. Про потенційний бій з Олександром Усиком висловився й Мартін Баколе, який неодноразово кидав виклик чинному абсолюту, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Чому Усик не хоче битися з Баколе?

Конголезький супертяж не вірить, що Усик погодиться на поєдинок з ним. Він пояснив, чому український боксер ігнорує його та не розглядає як можливого опонента.

"Чому Усик не хоче зі мною битися? Запитайте в Ентоні Джошуа, він добре знає. Дюбуа знає, я двічі ламав йому ніс.

Запитайте Джо Джойса, я відбив йому голову. Запитайте Паркера, він знає. Після спарингів вони всі категорично відмовляються зі мною битися", – сказав Баколе.

До слова. Мартін Баколе провів на професійному рівні 24 бої. У них він здобув 21 перемогу при одній нічиїй і двох поразках.

Нагадаємо, що напередодні відомий британський тренер назвав боксера, який здатен перемогти Олександра Усика. Він вірить, що це під силу його непереможному земляку.