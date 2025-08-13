Наразі чимало експертів вважають, що українця не здатен здолати жоден боксер сучасності. Проте іншу думку має відомий британський тренер Бен Девісон, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing News.

Читайте також "Можна продати арену": аналітик назвав боксера, з яким треба битись Усику

Хто може завдати Усику першої поразки?

Наставник Ентоні Джошуа назвав боксера, який може стати першим бійцем, хто переможе Олександра Усика. Він виділив британського проспекта Мозеса Ітауму, але вважає, що їх протистояння має відбутися дещо пізніше.

Поєдинок проти Усика? Це не той бій, від якого ми б з Мозесом одразу відмовились. Чи зміг би Ітаума перемогти Усика? Треба вичікувати потрібний момент. В Ітауми є здібності, щоб перемогти будь-якого боксера у світі,

– сказав Девісон.

Зазначимо, що 20-річний Мозес Ітаума на професійному рівні провів уже 12 боїв. У них він здобув усі перемоги, з яких 10 – нокаутом.

До слова. Наступний поєдинок британця відбудеться 16 серпня. Він буде битися проти досвідченого Ділліана Вайта.

Нагадаємо, що поки невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика. Наразі він відпочиває з родиною й напередодні зачарував мережу милим відео з молодшою донечкою.