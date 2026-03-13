Суперником Усика став несподіваний боксер – нідерландець Ріко Верховен. 36-річний спортсмен має у своєму активі лише один поєдинок у професійному боксі, повідомляє 24 Канал.

Хто такий Верховен?

Майже всю кар'єру Верховен провів у кікбоксингу, де взяв участь у 76-ти поєдинках. У них Ріко святкував 66 перемог та навіть отримав прізвисько "Король кікбоксингу".

Довгий час він домінував у важкій вазі в престижній серії GLORY. Титул чемпіона Верховен захистив аж 13 разів, що є рекордом для кікбоксингу.

Також в середині 10-х нідерландець провів по одному бою в боксі та ММА, які виграв. Ріко має доволі потужні антропометричні дані, адже його зріст дорівнює 196 сантиметрів, а вага – близько 110 кілограмів.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на бій за звання чемпіона WBC у надважкій вазі. Перемога Усика – 1,03, успіх Верховена – 9,50.

*Коефіцієнти подані станом на 18:35 12.03.2026

Що чекає на Усика?

Що ж стосується Усика, то минулого літа українець вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. Українець без проблем нокаутував Даніеля Дюбуа у 5-му раунді та знову зібрав усі пояси.

Проте восени Олександр відмовився від обов'язкового захисту чемпіонського титулу WBO, залишивши його Фабіо Вордлі. Собі у суперники Усик обрав саме Верховена.

У цьому бою українець захищатиме пояс WBC, який зміг виграти тільки у 2024 році в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Натомість нагороди WBA та IBF в будь-якому разі залишаться у Олександра.

Нещодавно Усик навіть зізнався, що до кінця кар'єри планує провести три поєдинки. Після бою з Верховеном українець хоче зійтись проти переможця пари Вордлі – Дюбуа.

А останнім поєдинком в кар'єрі Олександра має стати третій бій проти Тайсона Ф'юрі. Поки що ж Усик сконцентрований на бою проти Верховена, який пройде 23 травня у єгипетському місті Гіза.