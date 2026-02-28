Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик свій наступний поєдинок проведе проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена. Ідея такого протистояння викликала чимало дискусій у боксерському світі, передає 24 Канал.
Дивіться також Хто такий Верховен, з яким проведе бій Усик
Бій за великі гроші?
Відомий британський промоутер Френк Воррен в інтерв'ю Sky Sports оцінив перспективи цього протистояння. За його словами, спортивна складова тут відходить на другий план, адже різниця у профільному досвіді між боксом і кікбоксингом очевидна.
Воррен прямо зазначив, що Усик уже довів усе в професійному ринзі, а тому цілком логічно, що тепер він може обирати поєдинки з огляду на фінансову вигоду.
Він, напевно, подивився, що робив Джошуа, що робив Тайсон, коли бився з Нганну, і подумав, що отримає щось подібне. Іноді вони бачать у цьому більш легку роботу. Чи так це насправді, побачимо. Усик зараз просто хоче великих грошей. Він залишив свій слід у боксі. Він – надважковаговик XXI століття,
– заявив промоутер.
Чи є інтрига у протистоянні?
Воррен наголосив, що з погляду класичного боксу фаворитом беззаперечно буде Усик. Верховен є легендою кікбоксингу, однак у професійному боксі він не має серйозного досвіду на топ-рівні.
Водночас промоутер визнав: саме нестандартність афіші робить подію привабливою для глядачів. Попри скепсис частини експертів, такий поєдинок може стати гучною комерційною подією та зібрати величезну аудиторію по всьому світу.
Бій Верховена з Усиком
- На кону стоятиме титул за версією WBC, який належить Усикові.
- Поєдинок відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті.
- Важковаговики зробили перші заяви після оголошення про бій.