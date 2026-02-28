Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик свой следующий поединок проведет против звезды кикбоксинга Рико Верховена. Идея такого противостояния вызвала немало дискуссий в боксерском мире, передает 24 Канал.

Бой за большие деньги?

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен в интервью Sky Sports оценил перспективы этого противостояния. По его словам, спортивная составляющая здесь отходит на второй план, ведь разница в профильном опыте между боксом и кикбоксингом очевидна.

Уоррен прямо отметил, что Усик уже доказал все в профессиональном ринге, а потому вполне логично, что теперь он может выбирать поединки, учитывая финансовую выгоду.

Он, наверняка, посмотрел, что делал Джошуа, что делал Тайсон, когда дрался с Нганну, и подумал, что получит нечто подобное. Иногда они видят в этом более легкую работу. Так ли это на самом деле, увидим. Усик сейчас просто хочет больших денег. Он оставил свой след в боксе. Он – супертяжеловес XXI века,

– заявил промоутер.

Есть ли интрига в противостоянии?

Уоррен отметил, что с точки зрения классического бокса фаворитом беспрекословно будет Усик. Верховен является легендой кикбоксинга, однако в профессиональном боксе он не имеет серьезного опыта на топ-уровне.

В то же время промоутер признал: именно нестандартность афиши делает событие привлекательным для зрителей. Несмотря на скепсис части экспертов, такой поединок может стать громким коммерческим событием и собрать огромную аудиторию по всему миру.

