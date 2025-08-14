Пока неизвестно, кто станет следующим соперником украинца, однако уже ряд бойцов выразили желание разделить с ним ринг. О потенциальном бое с Александром Усиком высказался и Мартин Баколе, который неоднократно бросал вызов действующему абсолюту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Почему Усик не хочет драться с Баколе?

Конголезский супертяж не верит, что Усик согласится на поединок с ним. Он объяснил, почему украинский боксер игнорирует его и не рассматривает как возможного оппонента.

"Почему Усик не хочет со мной драться? Спросите у Энтони Джошуа, он хорошо знает. Дюбуа знает, я дважды ломал ему нос.

Спросите Джо Джойса, я отбил ему голову. Спросите Паркера, он знает. После спаррингов они все категорически отказываются со мной драться", – сказал Баколе.

К слову. Мартин Баколе провел на профессиональном уровне 24 боя. В них он одержал 21 победу при одной ничьей и двух поражениях.

Напомним, что накануне известный британский тренер назвал боксера, который способен победить Александра Усика. Он верит, что это под силу его непобедимому земляку.