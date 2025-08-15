Украинец достиг большого успеха на протяжении карьеры не только благодаря таланту, но и огромной самоотдаче и преданности любимому виду спорта. Дерек Чисора рассказал интересную историю о физической форме действующего короля хевивейта, которая подтверждает этот тезис, сообщает 24 Канал со ссылкой на MMA MAG.

Как Усик удивил Чисору?

Бывший соперник Александра Усика поделился воспоминаниями о подготовке украинского боксера к битве с Энтони Джошуа. Он был поражен тем, настолько выносливым является уроженец Симферополя.

Перед своим первым боем с Джошуа он плавал пять часов подряд! Я думал, что он шутит... пока не увидел видео с его тренировки. Машина в воде и на ринге!

– заявил Чисора.

Отметим, что Александр Усик дрался с Дереком Чисорой в октябре 2020 года. Он победил единогласным решением судей, после чего как раз и проводил два подряд боя с Энтони Джошуа.

К слову. Украинский боксер до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Он провел 24 боя, в которых одержал все победы, из которых 15 – нокаутом.

Напомним, что пока неизвестно, кто станет следующим соперником Александра Усика. Сейчас он отдыхает в кругу семьи и накануне очаровал сеть милым видео с младшей дочерью.