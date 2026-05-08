Амосов – Альварес: де дивитися бій UFC в Україні

Ярослав Амосов та Хоель Альварес у ніч з 9 на 10 травня проведуть бій. Український боєць протистоятиме іспанцю у межах шоу UFC 328.

Амосов повертається в октагон після яскравого дебюту в UFC. Колишній чемпіон Bellator проведе другий поєдинок у найпрестижнішому промоушені світу на номерному турнірі в США, передає 24 Канал.

Де та коли дивитися бій Амосов – Альварес?

Поєдинок Ярослава Амосова проти Хоеля Альвареса відбудеться в ніч із 9 на 10 травня в американському Ньюарку в межах турніру UFC 328. Орієнтовний початок бою українця – близько 03:00 за київським часом, залежно від тривалості попередніх поєдинків карда.

В Україні офіційним транслятором шоу стане Setanta Sports+, також турнір можна переглянути через UFC Fight Pass за передплатою. Саме там буде доступний увесь кард вечора, включно з виступом українського бійця.

Що відомо про суперника українця?

Для 32-річного Амосова це буде другий бій у UFC після успішного дебюту, де він достроково переміг Ніла Магні. Українець має рекорд 29-1 та входить до рейтингу напівсередньої ваги UFC.

Його суперник, іспанець Хоель Альварес, підходить до бою з рекордом 23-3 та серією із чотирьох перемог поспіль. Це один із найнебезпечніших опонентів у кар'єрі українця після переходу до UFC, тож перемога може суттєво наблизити Амосова до топів дивізіону.