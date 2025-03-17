Бразильська спортсменка Ана Ксав'єр загинула під час змагань з акватлону

Бразильська триатлоністка Ана Зулейка Ксав'єр трагічно загинула у віці 39 років. Це сталося під час змагань з акватлону.

Ранком суботи, 15 березня, стався інцидент на змаганнях з акватлону. Ксав'єр брала участь у змаганнях з акватлону, який складається з декількох етапів: спочатку біг, потім плавання і знову ще один етап бігу, пише 24 канал з посиланням на Terra.

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Загинула Ана Ксав'єр

Під час запливу відсутність спортсменки помітили вже у зоні переходу, зрозумівши, що вона не закінчила етап.

Під час пошуку бразильську спортсменку дістали з води без свідомості. На місці події їй надали першу допомогу, але Ана померла від отриманих травм у дорозі до лікарні.

Федерація тріатлону штату Сеара висловила співчуття рідним спортсменки. У неї залишились чоловік і дитина.