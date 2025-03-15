Чарівна футболістка вразила фанів фігурою у стильному образі: вогняні фото

Ана Марія Маркович є однією з найпопулярніших футболісток у світі. Хорватська гравчиня активно веде соціальні мережі та часто тішить вболівальників світлинами з особистого життя.

Дівчина опублікувала в інстаграмі підбірку ефектних фото з відпочинку. 25-річна футболістка завітала у Дубай, повідомляє 24 канал. Читайте також Сексуальна волейболістка потішила шанувальників пікантними фото у купальнику Неймовірна Ана Марія Маркович Ана Марія Маркович попозувала перед камерою у розкішному та вишуканому образі. Хорватська футболістка обрала стильну чорну мінісукню та яскраві сріблясті підбори. Шанувальники вподобали нові світлини гравчині. Ана Марія отримала чимало компліментів у коментарях, а деякі підписники навіть охрестили футболістку "дівчиною Кріштіану Роналду". Ана Марія Маркович у Дубаї / Фото з інстаграму футболістки Нагадаємо, що Ана Марія Маркович має понад 3 мільйони підписників у інстаграмі. Нещодавно хорватська футболістка змінила клубну прописку. Тепер дівчина виступає за Дамаенсе.