Чарівна футболістка вразила фанів фігурою у стильному образі: вогняні фото
- Ана Марія Маркович вразила фанів фотографіями в стильному образі з відпочинку в Дубаї.
- Футболістка має понад 3 мільйони підписників в Instagram і нещодавно перейшла до клубу Дамаенсе.
Ана Марія Маркович є однією з найпопулярніших футболісток у світі. Хорватська гравчиня активно веде соціальні мережі та часто тішить вболівальників світлинами з особистого життя.
Дівчина опублікувала в інстаграмі підбірку ефектних фото з відпочинку. 25-річна футболістка завітала у Дубай, повідомляє 24 канал.
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Неймовірна Ана Марія Маркович
Ана Марія Маркович попозувала перед камерою у розкішному та вишуканому образі. Хорватська футболістка обрала стильну чорну мінісукню та яскраві сріблясті підбори.
Шанувальники вподобали нові світлини гравчині. Ана Марія отримала чимало компліментів у коментарях, а деякі підписники навіть охрестили футболістку "дівчиною Кріштіану Роналду".
Ана Марія Маркович у Дубаї / Фото з інстаграму футболістки
Нагадаємо, що Ана Марія Маркович має понад 3 мільйони підписників у інстаграмі. Нещодавно хорватська футболістка змінила клубну прописку. Тепер дівчина виступає за Дамаенсе.