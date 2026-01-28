Українка стала чемпіонкою Європи з біатлону: хто завоював золото на Євро-2026

Вже в перший змагальний день чемпіонату Європи з біатлону Україна завоювала золото. Тріумфом для Анастасії Меркушиної завершилася індивідуальна гонка на 15 кілометрів.

Досвідчена українка чудово відпрацювала на вогневих рубежах . Її перевага на фініші склала лічені секунди, пише 24 Канал.

Хто став чемпіонкою Європи з біатлону в індивідуалці?

Анастасія Меркушина стартувала восьмою і відзначилася блискучою роботою на стрільбищі. Усі 20 пострілів спортсменки чітко лягли в мішень.

Ходом Анастасія поступалася суперницям зі збірних Італії та Франції, але, на щастя, переваги чистої стрільби вистачило для того, щоб бути першою на фініші.

Згідно з підсумковим протоколом на сайті IBU, Меркушина випередила найближчу переслідувачку Самуелу Комолу усього на три секунди.

Як виступили інші українки в індивідуальній гонці?

Другий найвищий результат в нашій команді продемонструвала Валерія Дмитренко – з одним промахом вона стала 19-ою.

Надія Бєлкіна фінішувала 31-ою, маючи 2 хвилини штрафу. Лілія Стеблина стала 79-ою, припустившись 7 промахів.

Результати індивідуальної гонки на Євро-2026, жінки

1. Анастасія Меркушина, Україна, 45:44.9 (0)

2. Самуела Комола, Італія, +3.0 (1)

3. Вольдія Галмас-Полен, Франція, +4.8 (2)

…

19. Валерія Дмитренко, Україна, +2:26.5 (1)

31. Надія Бєлкіна, Україна, +4:05.0 (2)

79. Лілія Стеблина, Україна, +8:25.0 (7)

Як прокоментувала Меркушина перемогу на Євро?

Біатлоністка після фінішу не приховувала емоцій в коментарі Трибуна.

Я на сьомому небі від щастя. Було відчуття, що це неможливо, що це сон. Але дуже щаслива. Коли почула, що перемогла, просто закричала. Можливо, сьогодні буде невеличка вечірка. Ми точно трішки відсвяткуємо,

– заявила Меркушина.

Які досягнення Анастасії Меркушиної на чемпіонатах Європи?