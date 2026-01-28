Олександра Меркушина в інстаграмі написала для сестри емоційне привітання. Згадала і про те, що Анастасію часто критикували через падіння результатів.

Як Олександра Меркушина привітала Анастасію з золотом Євро-2026?

Меркушина-молодша розповіла, що вони із сестрою цього сезону пролили чимало сліз на тренуваннях і під час поганих гонок. Але зараз нарешті є можливість плакати від щастя, оскільки Анастасія знову стала чемпіонкою Європи.

Ти на це заслужила важкою працею. І це не завдяки, а всупереч обставинам! Люблю тебе, чемпіонко, сильно-сильно. Ну і моя коронна – а я казала. Нехай всіх хейтерів сьогодні задушить жаба,

– написала Олександра.

Судячи зі світлин, Олександра також зв'язалася із сестрою по відео, і Анастасія показала їй свою золоту медаль.

Як Анастасія Меркушина стала чемпіонкою Європи?