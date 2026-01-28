"Хейтерів задушить жаба": сестра зворушливо привітала Меркушину з золотом чемпіонату Європи
- Олександра Меркушина зворушливо привітала сестру Анастасію з перемогою на чемпіонаті Європи, зазначивши, що вона заслужила успіх важкою працею.
- Анастасія Меркушина стала чемпіонкою Європи, пройшовши індивідуальну гонку на 15 км без помилок у стрільбі, що дозволило їй випередити суперниць з Італії та Франції.
Поки Анастасія Меркушина підкорює чемпіонат Європи, її сестра Олександра готується до дебютних для себе Олімпійських ігор. Успіх Меркушиної-старшої став для всієї родини святом.
Олександра Меркушина в інстаграмі написала для сестри емоційне привітання. Згадала і про те, що Анастасію часто критикували через падіння результатів.
Дивіться також Чемпіонат Європи з біатлону: розклад, де дивитися та результати України
Як Олександра Меркушина привітала Анастасію з золотом Євро-2026?
Меркушина-молодша розповіла, що вони із сестрою цього сезону пролили чимало сліз на тренуваннях і під час поганих гонок. Але зараз нарешті є можливість плакати від щастя, оскільки Анастасія знову стала чемпіонкою Європи.
Ти на це заслужила важкою працею. І це не завдяки, а всупереч обставинам! Люблю тебе, чемпіонко, сильно-сильно. Ну і моя коронна – а я казала. Нехай всіх хейтерів сьогодні задушить жаба,
– написала Олександра.
Судячи зі світлин, Олександра також зв'язалася із сестрою по відео, і Анастасія показала їй свою золоту медаль.
Як Анастасія Меркушина стала чемпіонкою Європи?
- Українка розпочала індивідуальну гонку на 15 кілометрів під восьмим стартовим номером.
- Вона пройшла усі чотири вогневих рубежі без жодної помилки, спрямувавши всі 20 набоїв точно в мішені.
- Завдяки чистій стрільбі Меркушина змогла нівелювати відставання ходом і у підсумку випередила суперниць з Італії та Франції.