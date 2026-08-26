"Не можу мовчати": відома тенісистка з Росії заявила про приниження в США

Колишня росіянка Анастасія Потапова поскаржилася на бортпровідницю United Airlines. Тенісистка заявила про грубість і погрози зняти її з рейсу.

Анастасія Потапова, яка з грудня 2025 року представляє Австрію, розповіла у своєму інстаграмі про неприємний інцидент під час перельоту зі США. Спортсменка стверджує, що працівниця авіакомпанії поводилася некоректно як щодо неї, так і щодо її собаки.

На що поскаржилася тенісистка

28-ма ракетка світу вирішила публічно розповісти про ситуацію після рейсу із Х'юстона до Нью-Йорка. За словами Потапової, бортпровідниця на ім'я Мері без видимих причин створювала їй проблеми протягом польоту.

Я ніколи раніше не робила нічого подібного, але зараз просто не можу мовчати,

– написала тенісистка.

Потапова зазначила, що через професійну кар'єру багато літає по світу, однак раніше не стикалася з таким рівнем, як вона висловилася, "неповаги, грубості і, в якійсь мірі, дискримінації".

Особливе обурення спортсменки викликало ставлення бортпровідниці до її домашнього улюбленця. За словами Потапової, працівниця авіакомпанії поводилася грубо не лише з нею, а й із собакою.

Потапова вимагає розібратися

Тенісистка також заявила, що бортпровідниця кілька разів згадувала її статус і навіть погрожувала зняти спортсменку з рейсу.

Як на мене, бортпровідники повинні допомагати пасажирам, а не створювати їм проблеми,

– наголосила Потапова.

Колишня представниця Росії закликала United Airlines провести розслідування та серйозно поставитися до її скарги. Вона підкреслила, що жоден пасажир і жодна тварина не заслуговують на принизливе ставлення з боку члена екіпажу.

Напередодні Потапова знялася з турніру в Монтерреї через травму спини. З грудня 2025 року тенісистка виступає за Австрію, змінивши російське представництво.